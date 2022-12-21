Армения должна принять руку мира, протянутую Азербайджаном и Турцией.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал журналистам министр национальной обороны Турции Хулуси Акар после трехсторонней встречи министров обороны Азербайджана, Турции и Грузии в Кайсери.

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