https://news.day.az/politics/1521721.html Армения должна принять руку мира, протянутую Азербайджаном и Турцией - Хулуси Акар
Армения должна принять руку мира, протянутую Азербайджаном и Турцией - Хулуси Акар
Армения должна принять руку мира, протянутую Азербайджаном и Турцией.
Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал журналистам министр национальной обороны Турции Хулуси Акар после трехсторонней встречи министров обороны Азербайджана, Турции и Грузии в Кайсери.
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