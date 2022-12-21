Состоялась трехсторонняя встреча министров обороны Азербайджана, Турции и Грузии

21 декабря в Турции состоялась трехсторонняя встреча между министром обороны Азербайджана генерал-полковником Закиром Гасановым, министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром и министром обороны Грузии Джуаншером Бурчуладзе.

Об этом в среду Day.Az сообщили в министерстве обороны.

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