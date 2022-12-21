Прочный фундамент для долгосрочного сотрудничества

Автор: Лейла Таривердиева

Азербайджан продолжает успешно расширять границы взаимодействия с миром. На сегодня практически не осталось закрытых для него возможностей. Находить новых партнеров, превращать партнерство в крепкую дружбу, строить отношения, основанные на доверии и взаимной выгоде - это стиль внешней политики Президента Азербайджана Ильхама Алиева. Можно привести немало примеров, когда экономическое партнерство, которое Азербайджан строил с другими странами, перерастало в партнерство стратегическое.

Президент Сербии Александр Вучич в среду совершил рабочий визит в Баку. Этот визит стал ответным после посещения Президентом Ильхамом Алиевым Белграда 23 ноября.

Напомним, что тот визит был очень успешным. Он еще более сблизил две страны, продемонстрировал их взаимную заинтересованность в сближении, а также теплые отношения лидеров. В заявлении для печати после встречи с азербайджанским лидером в Белграде Вучич заявил, что Президент Азербайджана сегодня стал самым популярным президентом в Европе и у всех всегда есть время для него. По его словам, Азербайджан и его Президент являются верными партнерами не только для Сербии, но и для всех. "Для нас достаточно слова Ильхама Алиева. Мы верим слову Президента Ильхама Алиева, оно равносильно его подписи", - подчеркнул Президент Вучич.

Есть много моментов, сближающих наши страны. Это и энергетика, и общая для нас тема территориальной целостности.

В Белграде был подписан ряд двусторонних документов, в том числе Совместное заявление президентов, Меморандум о создании Совета стратегического партнерства, соглашения в различных сферах. После церемонии подписания азербайджанский лидер заявил, что наши страны являются стратегическим партнером в прямом смысле этого слова.

Оставался ряд нерешенных вопросов, обсуждение которых продолжилось уже в Баку.

В заявлении для печати после встречи с сербским коллегой Президент Ильхам Алиев назвал динамику развития двусторонних отношений очень позитивной, о чем говорит и тот факт, что Президент Сербии прибыл в Баку даже меньше, чем через месяц после ноябрьского визита главы Азербайджана. И Сербия, и Азербайджан - это страны, которые полагаются на собственные ресурсы, это страны, которые проводят независимую политику и находятся в тесном контакте друг с другом.

"Мы всегда поддерживали и продолжаем поддерживать территориальную целостность и суверенитет друг друга, и эта политика останется неизменной. Мы - сторонники международного права и уверены, что отношения между странами можно регулировать только на основе норм и принципов международного права. Конечно, нас очень беспокоят наблюдаемые в мире проявления двойных стандартов в этой сфере. Нормы и принципы международного права должны быть основой для всех стран", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Как мы уже отметили выше, не только между странами, но и между их лидерами установились теплые дружеские отношения, используя которые, как заметил Президент Ильхам Алиев, можно рассчитывать на результаты во всех сферах сотрудничества. Это и торговля, и, конечно же, сфера энергетики, которая в последнее время приобрела особую актуальность. "Природные ресурсы Азербайджана уже экспортируются в различных направлениях, в том числе на европейский континент, в том числе в соседние с Сербией страны. Есть возможности для сотрудничества как по природному газу, так и по электроэнергии, проведены соответствующие переговоры", - отметил азербайджанский лидер.

Сейчас закладываются основы долгосрочного энергетического сотрудничества двух стран. С сентября будущего года Сербия рассчитывает покрывать 40 процентов своих потребностей в газе за счет азербайджанского или другого нероссийского газа. Газопровод мощностью 1,8 миллиарда кубометров, который соединит Сербию с Болгарией, будет заполнен газом из Азербайджана. Причем, Белград стремится к досрочному контракту и не скрывает, что потерял драгоценное время, которое было у него до газового кризиса для создания необходимой инфраструктуры. Теперь сербская сторона наверстывает упущенное, строя уже более широкие планы - стать не только импортером, но и транзитором азербайджанского газа посредством интерконнектора Bulgaria-Serbia Interconnector Gas Pipeline. Ожидается, что IBS будет введен в эксплуатацию уже в следующем году.

Сербия рассчитывает не только на каспийский газ, но и на азербайджанскую электроэнергию. Государственная электроэнергетическая компания Сербии EPS ранее договорилась с Азербайджаном о закупке 2600 МВтч электроэнергии и ведет переговоры с Турцией о передаче этих объемов. Однако теперь у Сербии появилась дополнительная возможность для получения электричества из Азербайджана. Президент Ильхам Алиев в своем сегодняшнем заявлении напомнил о подписанном 17 декабря в Бухаресте Соглашении между правительствами Азербайджанской Республики, Грузии, Румынии и Венгрии о стратегическом партнерстве в области развития и передачи зеленой энергии. Речь о линии электропередачи, которая будет проложена по дну Черного моря из Грузии в Румынию и по которой европейским покупателям пойдет зеленая энергия из Азербайджана.

"Кабель, который будет проложен по дну Черного моря, подтвердит, что Азербайджан является важным поставщиком для Европы и в этой области. Все это открывает новые возможности, новые горизонты, и мы будем сотрудничать в этой сфере, конечно же, и в двустороннем формате, и в многостороннем формате", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Как сообщают сербские СМИ, министр горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравка Джедович в феврале 2023 года планирует посетить Азербайджан для участия в заседании Консультативного совета по проекту Южного газового коридора (ЮГК). "Благодаря сотрудничеству и дружбе, прежде всего, Президента Сербии Александра Вучича и Президента Азербайджана Ильхама Алиева, у нас есть платформа для нашего дальнейшего сотрудничества, и энергия является одной из основ этого сотрудничества. Это означает, что будущий проект, согласованный Азербайджаном с ЕС, который представляет собой строительство подводного кабеля для передачи электроэнергии, также будет полезен нам как для транзитной страны", - цитируют министра сербские СМИ.

Еще одним пунктом в повестке между нашими странами является сотрудничество в сфере оборонной промышленности. После переговоров с сербским коллегой в Баку, Президент Ильхам Алиев сказал, что соответствующим ведомствам уже даны поручения. Обе страны обладают потенциалом в этой области, и ожидается, что будут предприняты практические шаги по объединению этого потенциала, подчеркнул глава государства.

Сегодня Президент Вучич встретился с министром оборонной промышленности Азербайджана Мадатом Гулиевым. На встрече обсуждались возможности взаимодействия в данной области. Стоит отметить, что сербский лидер, по всему видно, политик решительный и не откладывающий решение важных для своей страны вопросов в долгий ящик. Этот стиль ведения внешней политики очень близок официальному Баку.

"Одним словом, когда мы снова смотрим на двусторонние отношения, мы видим, что эти отношения во всех областях основаны на дружбе и взаимопонимании. Я уверен, что следующий год мы проведем в этом климате", - подвел итог успешного взаимодействия двух стран в 2022 году Президент Ильхам Алиев.