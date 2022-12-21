https://news.day.az/politics/1521745.html Завершился рабочий визит Президента Сербии Александара Вучича в Азербайджан
Завершился рабочий визит Президента Сербии Александара Вучича в Азербайджан
21 декабря завершился рабочий визит Президента Республики Сербии Александара Вучича в Азербайджанскую Республику.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.
Президента Сербии Александара Вучича в аэропорту провожали первый заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Ягуб Эйюбов, заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов и другие официальные лица.
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