Мы не разойдемся, пока не прекратится незаконная эксплуатация природных ресурсов Азербайджана

Мы будем продолжать акцию, пока не прекратится незаконная эксплуатация природных ресурсов Азербайджана.

Об этом сказала в среду командированному в Шушу корреспонденту Trend председатель Общественного объединения "Экологическое просвещение и мониторинг" Гамза Юсубова, которая участвует в акции протеста в зоне временной ответственности российского миротворческого контингента в Карабахе, передает Day.Az.

"Мы протестуем против незаконной эксплуатации природных ресурсов нашей страны, экологического террора на наших территориях. Мы обеспокоены тем, что мировое сообщество недостаточно осведомлено о происходящем на данный момент здесь. Наша акция носит мирный характер. Лачинская дорога открыта для гуманитарных целей. Пока незаконная эксплуатация наших природных ресурсов и экологический террор не прекратятся, мы никуда не уйдем. Как видите, нас становится еще больше, мы твердо стоим на своих позициях и добьемся своего", - сказала она.

Напомним, что представители неправительственных организаций (НПО) Азербайджана проводят в окрестностях города Шуша, у поста российских миротворцев акцию протеста против их отказа в допуске азербайджанских специалистов на территорию для проведения мониторинга, связанного с ситуацией по незаконной эксплуатации азербайджанских месторождений.

По результатам переговоров, проведенных с командованием российского миротворческого контингента 3 и 7 декабря 2022 года, группа специалистов Министерства экономики, Министерства экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам имущества при Министерстве экономики Азербайджана и ЗАО "AzerGold" 10 декабря собиралась приступить к предварительному мониторингу в связи с ситуацией по незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых, а также возникающих экологических и других последствий этого на территории Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент. Планировались инспекция месторождений полезных ископаемых, в частности золоторудного месторождения Гызылбулаг и медно-молибденового месторождения Демирли, мониторинг по различным направлениям, организация кадастрового учета имущества, оценка потенциального ущерба и рисков для окружающей среды, источников подземных и поверхностных вод. Однако, несмотря на прибытие группы на территории проведения мониторинга в сопровождении российских миротворцев, она столкнулась с провокациями в обоих направлениях. Таким образом, намеченные первоначальный осмотр и мониторинг не состоялись из-за того, что российские миротворцы не только не создали необходимых для этого условий, но и участвовали в умышленном нарушении данного процесса.