В Азербайджане утвержден Порядок составления годовых рабочих планов госорганов

Утвержден "Порядок составления годовых рабочих планов государственных органов в области кадровой политики и управления человеческими ресурсами и годовых отчетов по этим планам".

Как сообщает в среду Day.Az, данный документ подписал премьер-министр Али Асадов.

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