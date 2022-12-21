https://news.day.az/politics/1521753.html В Азербайджане утвержден Порядок составления годовых рабочих планов госорганов
В Азербайджане утвержден Порядок составления годовых рабочих планов госорганов
Утвержден "Порядок составления годовых рабочих планов государственных органов в области кадровой политики и управления человеческими ресурсами и годовых отчетов по этим планам".
Как сообщает в среду Day.Az, данный документ подписал премьер-министр Али Асадов.
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