Каждый раз, приезжая в Азербайджан, Баку, я становлюсь свидетелем больших изменений.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал 21 декабря Президент Сербии Александар Вучич в заявлении для печати после встречи с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым один на один.

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