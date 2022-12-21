https://news.day.az/politics/1521756.html Каждый раз, приезжая в Азербайджан, Баку, я становлюсь свидетелем больших изменений - Александар Вучич
Каждый раз, приезжая в Азербайджан, Баку, я становлюсь свидетелем больших изменений - Александар Вучич
Каждый раз, приезжая в Азербайджан, Баку, я становлюсь свидетелем больших изменений.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал 21 декабря Президент Сербии Александар Вучич в заявлении для печати после встречи с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым один на один.
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