https://news.day.az/politics/1521759.html Невозможно настроить Азербайджан против Сербии, а Сербию против Азербайджана - Александар Вучич
Невозможно настроить Азербайджан против Сербии, а Сербию против Азербайджана - Александар Вучич
Невозможно настроить Азербайджан против Сербии, а Сербию против Азербайджана.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал 21 декабря Президент Сербии Александар Вучич в заявлении для печати после встречи с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым один на один.
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