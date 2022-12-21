Обсуждено создание механизма гражданской обороны Организации тюркских государств

Министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджана генерал-полковник Кямаледдин Гейдаров принял участие в саммите министров по чрезвычайным ситуациям стран-членов Организации тюркских государств (ОТГ) в Анкаре.

Как сообщили в среду Day.Az в МЧС Азербайджана, выступая на мероприятии, министр подчеркнул, что тесные интеграционные процессы между нашими странами благодаря политической воле и неоценимым усилиям лидеров тюркских государств значительно расширяют связи по различным направлениям, укрепляют единство и силу тюркского мира.

В частности, было отмечено, что данная встреча предоставила хорошую возможность для обсуждения совместных усилий стран-членов ОТГ по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, в том числе с точки зрения обзора лучших практик, достигнутых в этой сфере. Кямаледдин Гейдаров предложил провести очередной саммит министров по чрезвычайным ситуациям стран-членов ОТГ в Азербайджане.

На саммите были заслушаны презентации о национальных системах в сфере предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обсуждены различные вопросы в этой области, в том числе создание механизма гражданской обороны ОТГ.

Также участники саммита посетили Центр управления деятельностью в чрезвычайных ситуациях и Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD) министерства внутренних дел Турции в Анкаре, и ознакомились с их деятельностью.