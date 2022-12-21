Состоялось 45-е заседание Совета министров иностранных дел ОЧЭС

21 декабря состоялось 45-е заседание Совета министров иностранных дел Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) в формате видеоконференции.

Как сообщает в среду Day.Az, в заседании, проведенном под председательством действующего председателя ОЧЭС, министра иностранных дел Молдовы Николае Попеску, принял участие заместитель министра иностранных дел Азербайджана Фариз Рзаев.

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