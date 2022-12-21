https://news.day.az/politics/1521770.html Президент Сербии поблагодарил Президента Ильхама Алиева
Президент Сербии поблагодарил Президента Ильхама Алиева
Президент Сербии Александар Вучич разместил на своей странице в Facebook публикацию по итогам своего визита в Азербайджан, в которой поблагодарил Президента Азербайджана Ильхама Алиева.
"Спасибо Ильхаму Алиеву за гостеприимство и народу Азербайджана за искреннюю дружбу с Сербией. Каждый раз, приезжая в Баку, я вижу огромный и невероятный прогресс, который является показателем силы лидерства Президента Ильхама Алиева. Нас, как искренних друзей Азербайджана, это радует", - написал президент Сербии, передает Day.Az.
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