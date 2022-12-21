Президент Сербии поблагодарил Президента Ильхама Алиева

Президент Сербии Александар Вучич разместил на своей странице в Facebook публикацию по итогам своего визита в Азербайджан, в которой поблагодарил Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

"Спасибо Ильхаму Алиеву за гостеприимство и народу Азербайджана за искреннюю дружбу с Сербией. Каждый раз, приезжая в Баку, я вижу огромный и невероятный прогресс, который является показателем силы лидерства Президента Ильхама Алиева. Нас, как искренних друзей Азербайджана, это радует", - написал президент Сербии, передает Day.Az.