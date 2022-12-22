Валидольные размышления

С первого дня проведения мирных акций азербайджанцев в зоне временной дислокации российского миротворческого контингента против экологических преступлений со стороны армян, Рубен Варданян, называющий себя "госминистром" несуществующего "арцаха", захотел славы. Ежедневно засланный Москвой в Карабах Варданян выходит в прямой эфир и вешает лапшу на уши своим зрителям о происходящих событиях на Лачинской дороге.

В режиме нон-стоп Варданян плачется о том, как "злые азербайджанцы устраивают гуманитарную катастрофу армянам в Карабахе", мол люди "страдают от продовольственного кризиса". Хотя сами же армяне в соцсетях выкладывают фото из Карабаха, где можно увидеть совершенно обратное: продуктов в магазинах и на рынках в изобилии. Таким образом, армпропаганда в очередной раз разоблачает свою же собственную ложь и ставит себя, по традиции, в смехотворное положение.

На самом же деле Варданян беспокоится не за армян, которых он в буквальном смысле взял в заложники. Дело в том, что из-за экопротестов азербайджанских активистов на Лачинской дороге засланец Варданян лишился возможности грабить азербайджанские недра. Это можно даже заметить по лайвам Варданяна, где с каждым эфиром его награбленное состояние тает на глазах. Если в начале акций протестов на Лачинской дороге на счету Варданяна числилось 877 млн долларов, то за несколько дней сумма упала до отметки в 873 млн долларов.

Такими темпами Варданян скоро потеряет все, что он успел нахапать.

Напомним, что представители неправительственных организаций (НПО) Азербайджана проводят в окрестностях города Шуша, у поста российских миротворцев акцию протеста против их отказа в допуске азербайджанских специалистов на территорию для проведения мониторинга, связанного с ситуацией по незаконной эксплуатации азербайджанских месторождений.

Отметим, что по результатам переговоров, проведенных с командованием российского миротворческого контингента 3 и 7 декабря 2022 года, группа специалистов министерства экономики, министерства экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам имущества при министерстве экономики Азербайджана и ЗАО "AzerGold" 10 декабря собиралась приступить к предварительному мониторингу в связи с ситуацией по незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых, а также возникающих экологических и других последствий этого на территории Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент.

Планировались инспекция месторождений полезных ископаемых, в частности золоторудного месторождения Гызылбулаг и медно-молибденового месторождения Демирли, мониторинг по различным направлениям, организация кадастрового учета имущества, оценка потенциального ущерба и рисков для окружающей среды, источников подземных и поверхностных вод.

Однако, несмотря на прибытие группы на территории проведения мониторинга в сопровождении российских миротворцев, она столкнулась с провокациями в обоих направлениях. Таким образом, намеченные первоначальный осмотр и мониторинг не состоялись из-за того, что российские миротворцы не только не создали необходимых для этого условий, но и участвовали в умышленном нарушении данного процесса.