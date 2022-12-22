Неуместные речи посла Ирана в Армении: о чем ему стоит вспомнить?

Автор: Акпер Гасанов

21 декабря в Ереване состоялся форум на тему "Многовековые исторические и культурные связи как залог армяно-иранской дружбы". Форум прошел в Музее-институте древних армянских рукописей "Матенадаран". И мы бы не стали обращать на это мероприятие никакого внимания, если бы Чрезвычайный и полномочный посол Ирана в Армении Аббас Бадахшан Зохури не сделал ряд, мягко говоря, удивительных заявлений.

К примеру, он выразил удовлетворение, что иранцы и армяне могут представить статус Голубой мечети в Ереване и свободу проведения мусульманами своих религиозных обрядов как проявление толерантности в Армении. Безусловно, посол Ирана в Армении лукавит. Он прекрасно знает, что Иреван - древний азербайджанский город. Еще в средневековых источниках название этого города, в котором издревле проживали только азербайджанские тюрки, упоминалось как Реван, Иреван и Ириван. После завоевания русскими войсками в начале XIX века город стали называть Эривань и только впоследствие, в XX веке - Ереван.

Наверняка, ему известно и о том, что в современном городе Ереван нет ни одного присущего армянам историко-культурного памятника возрастом более 200 лет. Причина этого в том, что армяне были постепенно переселены в Иреван из Ирана и Турции в начале XIX века после завоевания Россией Иреванского ханства. При этом, планомерно, в несколько этапов, из Еревана, а затем и с территории всей Армении изгонялись исконные хозяева этой земли - азербайджанцы.

Как, в условиях очевидного отсутствия в Армении даже сотни азербайджанцев, предки которых родились в Ереване, можно говорить о "толерантности" Армении? Как можно тиражировать такую очевидную ложь о моноэтническом государстве, второй президент которого Роберт Кочарян заявил о "генетической несовместимости" азербайджанцев и армян"? Ответ на эти вопросы знает только Аббас Бадахшан Зохури.

Мы лишь заметим, что в условиях невозможности посещения азербайджанской Голубой мечети в Ереване гражданами Азербайджана, родом из нынешней армянской столицы и в целом из Армении, нелепыми выглядят речи о "толерантности" в РА. Впрочем, посол ИРИ сделал еще ряд удивительных "открытий". В частности, он весьма скрытно ответил на вопрос о возможности углубления сотрудничества в оборонной сфере между ИРИ и РА.

"Это внутренняя тема. При необходимости о ней будет заявлено", - изрек он. Азербайджан не делал секрета из своего сотрудничества в оборонной сфере с тем или иным государством мира. Так что же пытается скрыть иранский посол, да еще и в условиях, когда у азербайджанской стороны все равно есть вся полнота информации по данному вопросу?! Да, в Баку все прекрасно знают, вплоть до мельчайших деталей.

А вот скрывать правду - это традиционный иранский "маневр". К нему в Тегеране прибегали, пытаясь отрицать поставки России своих беспилотников, посредством которых до сих пор наносятся удары по объектам украинской инфраструктуры. Проще говоря, официальный Тегеран лгал, лжет и намерен лгать дальше в этом вопросе. Впрочем, не только в этом, судя по всему.

Но мы укажем лишь то, что посол Ирана в Армении сделал еще одно заявление. "У нас нет достоверной информация о визите граждан Ирана в Нагорный Карабах", - заявил он. Поразительная "неинформированность". Азербайджан имеет множество доказательств того, что пытается поставить под сомнение посол ИРИ в РА. Ведь, как я уже указывал выше, наша страна видит все, что въезжает и выезжает в Карабахский экономический район нашей страны.

Я уже не говорю о том, что есть куча фактов, свидетельствующих о том, как граждане Ирана участвовали в варварском разграблении находившихся под оккупацией территорий Азербайджана. Тут рассказов с цифрами и фактами на целый цикл статей. Так что и тут посол ИРИ в РА, мягко говоря, лукавит. Впрочем, он сделал еще одно заявление, мимо которого мы не можем пройти.

"Позиция Ирана заключается в том, что нужно уважать и с уважением относиться к территориальной целостности и суверенитету стран", - изрек он. Так это ровно то, о чем на протяжении всех лет оккупации наших земель говорил официальный Баку. И именно Армения отказывалась следовать этим принципам. Это она игнорировала резолюции ООН, в которых требовался незамедлительный вывод незаконных армянских вооруженных формирований с оккупированных территорий Азербайджана.

И что делал Иран в этих условиях? Он, называющий себя мусульманской страной, активно поддерживал политические и экономические отношения с государством-оккупантом, из-за военной агрессии которого свыше миллиона азербайджанцев стали беженцами и вынужденными переселенцами. Так что поздновато иранский посол вспомнил про важность уважения территориальной целостности государств.

Ну и последнее. "Лучший способ решения проблем - переговоры и ведение переговоров в доброжелательных условиях, обращая внимание на гуманитарные вопросы", - отметил посол Ирана в Армении, говоря о ситуации в зоне Лачинского коридора. Азербайджан сам знает, что ему делать, с кем и когда вести переговоры. Азербайджан прав, требуя доступа на свои рудники в Карабахском экономическом регионе. Ирану же лучше сфокусироваться на решении своих проблем. В первую очередь, внутриполитических. Не бросая за решетку, не убивая и не приговаривая к смерти протестующих. В том числе и этнических азербайджанцев.