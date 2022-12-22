https://news.day.az/politics/1521894.html Армения должна прислушаться к призывам стран-членов СБ ООН – Лейла Абдуллаева
Армения должна прислушаться к призывам стран-членов СБ ООН – Лейла Абдуллаева
Практически во всех заявлениях государств-членов Совета безопасности (СБ) ООН содержался призыв к выполнению обязательств в рамках трехстороннего заявления.
Как передает в четверг Day.Az, об этом сегодня на своей странице в Twitter заявила посол Азербайджана во Франции Лейла Абдуллаева.
"Учитывая что пункты данного документа грубо нарушаются со стороны Армении, ей следовало бы прислушаться к призывам членов Совета Безопасности ООН", - говорится в сообщении.
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