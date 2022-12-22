Экотеррору на территориях Азербайджана должен быть положен конец

Экологический террор на территориях Азербайджана очень беспокоит общество, поэтому этому вопросу должен быть положен конец.

Об этом сказал в четверг командированному в Шушу корреспонденту Trend начальник Главного управления молодёжи и спорта города Баку, член Олимпийского комитета Азербайджана Рагиф Аббасов, который участвует в акции протеста в зоне временной ответственности российского миротворческого контингента в Карабахе, передает Day.Az.

"Азербайджанским специалистам не были созданы условия для проведения мониторинга на территории, где происходит незаконная эксплуатация полезных ископаемых. После этого представители неправительственных организаций и экоактивисты начали мирную акцию протеста и высказали свою точку зрения. Ни о каком перекрытии дороги речи не может быть, потому что есть фото- и видеокадры, подтверждающие, что гуманитарные конвои, машины снабжения передвигаются по этому маршруту", - сказал он.

Аббасов подчеркнул, что акция носит исключительно мирный характер.

"Участники акции требуют, чтобы были созданы условия для азербайджанских специалистов для проведения мониторинга. С точки зрения нормативно-правовой базы, с точки зрения международного права Азербайджан на это имеет полное право", - добавил он.

Напомним, что представители неправительственных организаций (НПО) Азербайджана проводят в окрестностях города Шуша, у поста российских миротворцев акцию протеста против их отказа в допуске азербайджанских специалистов на территорию для проведения мониторинга, связанного с ситуацией по незаконной эксплуатации азербайджанских месторождений.

Отметим, что по результатам переговоров, проведенных с командованием российского миротворческого контингента 3 и 7 декабря 2022 года, группа специалистов Министерства экономики, Министерства экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам имущества при Министерстве экономики Азербайджана и ЗАО "AzerGold" 10 декабря собиралась приступить к предварительному мониторингу в связи с ситуацией по незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых, а также возникающих экологических и других последствий этого на территории Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент. Планировались инспекция месторождений полезных ископаемых, в частности золоторудного месторождения Гызылбулаг и медно-молибденового месторождения Демирли, мониторинг по различным направлениям, организация кадастрового учета имущества, оценка потенциального ущерба и рисков для окружающей среды, источников подземных и поверхностных вод. Однако, несмотря на прибытие группы на территории проведения мониторинга в сопровождении российских миротворцев, она столкнулась с провокациями в обоих направлениях. Таким образом, намеченные первоначальный осмотр и мониторинг не состоялись из-за того, что российские миротворцы не только не создали необходимых для этого условий, но и участвовали в умышленном нарушении данного процесса.