Пашинян заврался о Лачинской дороге

Автор: Мехти Ахмедзаде

Проводимая представителями азербайджанской общественности акция протеста на дороге Шуша-Ханкенди продолжается больше 10 дней и нервы главарей преступной сети в Карабахе находятся на пределе. Организованный Рубеном Варданяном незаконный бизнес терпит убытки, так как вывезти азербайджанское золото у засланца не получается. Тем временем армянство продолжает закатывать истерики о так называемом "закрытии" Лачинского коридора.

Лживые вопли в основном направлены на то, чтобы представить справедливую позицию азербайджанцев, как "агрессию", и заставить международные организации оказать давление на Баку, но все тщетно, ибо коридор на самом деле не закрыт. Достаточно лишь посмотреть на многочисленные видео и фото свидительства о том, как каждый день миротворцы спокойно проезжают по участку дороги, где проходит мирная акция. Армяне утверждают много чего утверждают, но, как обычно, без доказательств.

Тем временем ситуацией в Лачинском коридоре вдруг забеспокоились в Ереване. Сегодня премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил на заседании правительства и затронул ряд неоднозначных тем по поводу ситуации в Карабахском экономическом регионе Азербайджана, что является внутренним делом нашей страны и никто его не просил высказывать свое мнение. Но Воваевич решил, что он должен внести свою вету и вновь принялся кидался словами типа "урегулирование нагорно-карабахского конфликта" (при том, что конфликт был успешно урегулирован в 2020-м году) и призывал международное сообщество больше вовлечься в этот по факту затухший конфликт.

"Нужно активно работать для того, чтобы в Нагорный Карабах и Лачинский коридор была направлена Миссия по сбору фактов ООН, ОБСЕ, или Минской Группы ОБСЕ", - разглагольствовал Пашинян, а после обвинил российский миротворческий контенгент в невыполнении обязательств по контролю за коридором. По его мнению, смысл присутствия РМК именно в недопущении подобных незаконных действий. Под "незаконными действиями" он подразумевает так называемую "блокаду".

Как видим, Воваевич опять блеснул своей прозападной ориентацией и все еще пытается впустить в регион новые миссии, в частности сдохшую ОБСЕ, где есть след любимой армянами Франции. Поэтому и обвинение в адрес миротворцев неслучайно. Намекает, что нужны французские. Вина у РМК, безусловно, есть, но не так, как представляет это армянский премьер.

Еревану было выгодно, когда с молчаливого согласия миротворцев на территорию Азербайджана армянами завозилось оружие для недобитков армянских оккупационных сил, совершались всякого рода незаконные визиты тех или иных политиков, но сейчас ситуация совсем другая. Акция азербайджанцев перекрыла дыхательные пути для этих нарушений трехстороннего заявления и тут Пашинян внезапно прозрел и начал, что РМК не выполняет обязательства.

В обязательства миротворцев по трехстороннему заявлению входило, вообще-то, проследить, чтобы Армения вывела все свои войска с территории нашей страны. Вместо этого вооруженные формирования остались и до сих пор не выведены. Плюс миротворцы не видят, как азербайджанское золото незаконно выводится из Карабаха. Вот, что на самом деле является невыполнением своих обязательств, а не то, что трактует Пашинян, не говоря о своих нарушениях.

Вообще, с какого такого перепугу, Пашинян намеревается направить миссии на территорию Азербайджана кого-либо без разрешения Азербайджана? "Нужно активно работать", - говорит он. Сколько бы ни работали, без согласия Баку на территорию нашей страны никто не пройдет. Никакая ОБСЕ, французы, марсиане и т.д.

Армяне достаточно злоупотребляли Лачинской дорогой, в частности и для незаконной военной деятельности, а потом начинались провокации на границе. Это и есть пример зашкаливающего лицемерия со стороны армянского премьера. Он прекрасно знает, что в реальности претензии имеет право предъявлять Азербайджан. И к официальному Еревану, и к российским миротворцам.

Официальный Ереван совсем уже заврался. Но, Азербайджан, имеющий четкую, твердую и обоснованную позицию, прекрасно знает, как бороться с политическим лицемерием Пашиняна. Итоги 44-дневной войны тому доказательство.