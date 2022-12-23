Почему акции экоактивистов привели в ярость армян

Все якобы проблемы, которые армяне связывают с акцией азербайджанских неправительственных организаций на Лачинкой дороге, носят искусственный характер. Зато у истерики о "гуманитарной катастрофе" есть историческая подоплека.

Об этом сказал в беседе с Day.Az председатель правления Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев.

По словам эксперта, Лачин был первым районом вне бывшей НКАО, который был оккупирован Арменией. По сей день Лачинская дорога имеет для армян стратегическое значение. Именно при помощи этой дороги они смогли вооружить свои банды и в 1992 году и со стороны Армении, и со стороны Лачина оккупировать Кяльбаджар и другие районы Азербайджана. Это дорога "миацума" - вожделенного объединения Карабахского региона с Арменией. Поэтому армяне сегодня устраивают шоу, чтобы доказать, что из-за акции экологов их якобы ждет голод и прочие неприятности, отметил Шафиев.

"Помимо экологических проблем протест азербайджанской общественности направлен против того, что дорога используется для не гуманитарных целей. Именно по этой причине сегодняшняя ситуация так сильно беспокоит армян. В не гуманитарных целях по Лачинской дороге в Азербайджан ввозится оружие, по ней вывозятся природные ресурсы, принадлежащие нашей стране, и за счет их продажи финансируется сепаратистский проект.

Азербайджан в нынешней ситуации действует в границах своей международно признанной территории и никаких претензий к нему быть не может. Армяне же пытаются за счет каких-то международных организаций выхватить Лачин из-под суверенитета Азербайджана. Но эти попытки обречены на провал. Это - территория Азербайджана, закрепленная за ним международным правом, и никакая миссия - ни ООН, ни ОБСЕ не сможет осуществить какую-то наблюдательную деятельность без разрешения азербайджанской стороны", - подчеркнул Фарид Шафиев.

Лейла Таривердиева