Почему усиление Баку в регионе так беспокоит Тегеран?

Армения граничит с четырьмя странами и имеет проблемы с тремя из соседей. На протяжении почти 30 лет Армения держала под оккупацией Карабах, являющийся международно признанной территорией Азербайджана. Страна предъявляет территориальные претензии к Турции, демонстрируя свою неадекватность. Отношения с Грузией также нельзя назвать идеальными, поскольку время от времени в некоторых политических кругах Армении раздаются голоса об исторической принадлежности региона Самцхети-Джавахети, который они называют "Джавахк". Именно поэтому Иран играет роль спасательного круга для Армении.

Об этом Day.Az заявил выходец из Южного Азербайджана, политический эксперт Керим Аскери.

"Граница Армении с Ираном - это территория, где проживают южные азербайджанцы. Нестабильная ситуация в Иране из-за продолжающихся в стране протестов вызывает в Армении большую тревогу. Потому что, если в Южном Азербайджане начнется борьба за независимость, это означает, что Армении будет перекрыто дыхание с юга. Поэтому Армения старается поддерживать отношения с Ираном на самом высоком уровне", - пояснил он.

Как отметил наш собеседник, Армения пытается оказать давление на Азербайджан, поддерживая хорошие отношения с Ираном.

"Иран - многонациональное государство и этнические азербайджанцы составляют большинство в этой стране. Власти Исламской республики всерьёз обеспокоены фактором Южного Азербайджана. Поэтому Иран старается поддерживать хорошие отношения с Арменией в надежде на защиту своих границ. Армения - единственный немусульманский сосед Ирана и в Тегеране также используют этот фактор. В конце концов, усиление Баку в регионе сильно беспокоит Тегеран, поскольку там опасаются, что Азербайджан будет отстаивать права своих соотечественников еще решительнее", - заключил Керим Аскери.

Абдул Керимханов