Ереван сорвал трехстороннюю встречу глав МИД России, Азербайджана и Армении

На завтра планировалась встреча глав МИД России, Армении и Азербайджана по поводу подготовки мирного договора, но Ереван отказался от участия.

Об этом говорится в сообщении МИД России, передает в четверг Day.Az.

Главы МИД Азербайджана и России выразили сожаление об отказе Еревана от участия в намеченных на 23 декабря в Москве переговорах по теме мирного договора между Арменией и Азербайджаном.

"Выражено сожаление решением Еревана отказаться от участия в запланированной на 23 декабря в Москве встрече министров иностранных дел Азербайджана и Армении для обсуждения вопросов подготовки мирного договора", - говорится в распространенном в четверг сообщении российского дипведомства по итогам телефонного разговора министров