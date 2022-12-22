Варданян приступает к свержению Пашиняна

Автор: Мехти Ахмедзаде

Не так давно засланец Рубен Варданян отказался от российского гражданства и незаконно прибыл на территорию Азербайджана, где по сей день пытается укрепиться, чтобы возродить конфликт. Отказ от гражданства РФ дает Варданяну некоторые возможности, в частности, так он избежал Западных санкций, и борьбу за власть в Армении.

Сегодня стало известно, что президент РФ Владимир Путин, спустя несколько месяцев, удовлетворил заявление о выходе Варданяна из гражданства Российской Федерации. Документ опубликован в четверг на официальном портале правовой информации.

"Удовлетворить заявление о выходе из гражданства Российской Федерации следующих лиц: Варданян Рубен Карленович, родившийся 25 мая 1968 года в Армении ", - говорится в тексте президентского указа.

Ну все, теперь Варданян официально приступает к свержению Пашиняна. Теперь ему ничего не мешает, паспорт у него остался только армянский.

С момента своего незаконного прибытия в Карабахский экономический район Азербайджана, преступник и засланец Рубен Варданян поставил перед собой ряд амбициозных целей, чтобы удовлетворить свою алчную сущность. Одной из этих целей является сесть за штурвал Армении.

Расшатывать ситуацию в Ереване он начал еще 2 дня назад, будто знал, что скоро последует указ Путина. В интервью армянскому СМИ, он попытался сбросить с себя отвественность за сложившуюся ситуацию в Карабахе, ибо армяне уже начали возмущаться его проделками, и обвинил Ереван в бездействии.

"Удивлены отсутствием должной реакции властей Армении и других стран на блокаду. Я вижу, что много людей в разных странах реагируют, но на уровне государств, международных организаций должной реакции нет. Впрочем, ходить далеко не надо, сама Армения не реагирует, и такого равнодушия или осторожности я не ожидал", - сказал Варданян, выразив еще удивление тем фактом, что Общественное телевидение Армении, будучи государственным каналом, ни разу не пригласило его на интервью.

"Это государственный канал, который должен был бы откликнуться на происходящее. Мне интересно, как сотрудники и руководство Общественного телевидения Армении смотрят на эту ситуацию, как они потом смотрят в глаза своим друзьям и знакомым, если не считают важным откликнуться на то, что происходит", - нервничает Варданян.

Реакцию международных организаций он также назвал неприемлемой.

По интервью сразу видно Варданян пытается пробраться на общественное телевидение Армении, еще больше расшатать и без того расшатанный поражением Ереван, чтобы стать Пашиняном 2.0, новым так называемым "спасителем" армянства.

Нынешние амбиции Сыртыга Рубо - попробовать на вкус и политической власти. В России это было бы нереально, зато есть родина-мать Армения, где можно успешно вложить деньги (в частности наворованные в Карабахе) в подобный проект.

Не будем забывать, что Рубен Варданян - убежденный противник Никола Пашиняна и сторонник считающегося пророссийским "карабахского" угла политического поля Армении. Впрочем, на этой же позиции находится и российское армянство в целом. Диаспора, взбешенная событиями 2020 года и, как это называют армяне, "предательством" Армении Москвой, значительно потеряло в своих позициях в Российской Федерации и во влиянии на политические круги этой страны. Очень многое изменилось за последние два года, в том числе для армянской диаспоры России. Появление миллиардера Варданяна в Карабахе - это в своем роде политический бизнес-проект.

Новейшая история Армении показывает, что на карабахских лозунгах проще всего добиться власти в этой стране. Армянское население Карабаха постепенно просыпается от националистического кошмара, и нынешние "власти" никак не могут этот процесс остановить, так как не имеют ни авторитета, ни денег на пиар-кампании.

Одним словом, Варданян хочет большую игру с крупными ставками. Итогом ее, по всей видимости, должны стать новый конфликт и он в кресле главы Армении. Все просчитано и предусмотрено. Кроме одного - времена не те.

Нынешняя расстановка сил в регионе сильно отличается от той, что имела место два года назад. Рубик, как и другие армяне, никак не хочет в это поверить и принять эту реальность. Но факт остается фактом. "Командировка" Варданяна вместо победного шествия и смены власти в Армении обернется для сепаратистов новым избиением.