https://news.day.az/politics/1522020.html Джейхун Байрамов и Сергей Лавров обсудили текущую ситуацию вокруг Лачинской дороги
Джейхун Байрамов и Сергей Лавров обсудили текущую ситуацию вокруг Лачинской дороги
Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
Как сообщили в четверг Day.Az в МИД, министры обсудили текущую ситуацию в регионе и вокруг Лачинской дороги, в том числе вопросы, связанные с выполнением трехсторонних заявлений.
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