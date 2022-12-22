Джейхун Байрамов и Сергей Лавров обсудили текущую ситуацию вокруг Лачинской дороги

Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Как сообщили в четверг Day.Az в МИД, министры обсудили текущую ситуацию в регионе и вокруг Лачинской дороги, в том числе вопросы, связанные с выполнением трехсторонних заявлений.

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