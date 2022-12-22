Реакция Джейхуна Байрамова на ложь армян в связи с Лачинской дорогой

Несмотря на создание всех условий для использования дороги в гуманитарных целях, недопустимо, чтобы армянская сторона и лица, выдающие себя за "представителей" армян, проживающих на территориях Азербайджана, препятствовали использованию населением дороги и тем самым искусственно создается впечатление якобы ухудшения гуманитарной ситуации.

Как сообщает в четверг Day.Az, об этом сказал министр иностранных дел Джейхун Байрамов в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Министр Джейхун Байрамов отметил, что азербайджанская сторона гарантирует безопасность передвижения граждан, транспортных средств и грузов по Лачинской дороге в соответствии со своими обязательствами, и что дорога открыта, как видно из видеокадров, по ней передвигаются машины Международного Комитета Красного Креста, армянские машины скорой помощи, миротворческого контингента и другие транспортные средства.