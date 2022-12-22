Арарат Мирзоян струсил - Почему сорвалась встреча в Москве

Автор: Зульфугар Ибрагимов

С самого утра армянские медиа и соцсети распространяли заявление МИД РА о том, что Баку, мол, отказался от трехсторонней встречи МИДов Азербайджана, России и Армении, которая должна была состояться в пятницу, 23 декабря. Параллельно тиражировалось заявление Никола Пашиняна о том, что Ереван представил азербайджанской стороне свои предложения по мирному договору и готов его подписать (на своих условиях) до конца года, а от азербайджанцев ни слуху, ни духу.

Однако выяснилось, что армянский МИД по своей привычке просто тупо соврал.

По информации российских СМИ, министерство иностранных дел РФ сообщило, что Ереван отказался от участия в трехсторонней встрече глав МИДа России, Армении и Азербайджана, на которой планировалось обсудить подготовку мирного договора. Встреча ожидалась завтра, 23 декабря.

Об этом стало известно во время телефонного разговора Джейхуна Байрамова и Сергея Лаврова. На сайте МИД РФ отмечено, что "выражено сожаление решением Еревана отказаться от участия в запланированной на 23 декабря с.г. в Москве встречи министров иностранных дел Азербайджана и Армении для обсуждения вопросов подготовки мирного договора".

Уличенный во лжи МИД Армении поспешил оправдаться. Новая версия отказа от участия в трехсторонней встрече звучит так: "армянская сторона попросила перенести встречу", поскольку на данный момент у главы МИД Армении Арарата Мирзояна другие приоритеты. Какие? Организация мировой истерики по поводу мирной акции азербайджанской общественности на Лачинкой дороге - на суверенной, признанной таковой международным сообществом, территории своей собственной страны. В связи с этим Мирзоян очень занят, ему нужно столько всего сделать и пока не до мирного договора с Азербайджаном.

От присутствия или отсутствия Мирзояна на встрече в Москве ситуация на Лачинской дороге не изменилась бы. Армения никак не может повлиять на происходящее на суверенной территории соседнего государства. В Ереване это прекрасно понимают. Не стоит прятать свою боязнь оказаться в Москве в пикантной ситуации за думами об армянах Азербайджана. Все ясно видно. И правда, как бы ее не прятали в конторе Мирзояна, заключается в том, что армянская сторона просто сбежала.

В Армении никак не усвоят истину о том, что у лжи короткие ноги. Не стоило валить срыв переговоров по мирному договору на Баку. Тогда не пришлось бы придумывать глупые оправдания и позориться.

Хотя, если откровенно, Армения и ее власти уже настолько опозорены, что какое-то лишнее пятно чувствительно не испортит картины.