Как политика стала семейным бизнесом армянской лоббистки Евы Кайли

Скандал с задержанием в Брюсселе по делу о коррупции вице-президента Европарламента Евы Кайли набирает обороты, поскольку ее сестра, Манталена Кайли, также была уличена в аналогичной деятельности, сообщает Day.Az в четверг со ссылкой на статью в газете POLITICO.

По словам автора статьи, когда 9 декабря Ева Кайли была арестована по делу, связанному с Катаром и Марокко, первым человеком, который выступил со страстной защитой в ее адрес, была ее сестра.

"Поскольку Ева Кайли, которая должна предстать перед судом в Брюсселе в четверг, строила карьеру в парламенте, Манталена Кайли создала многоцелевую организационную группу, фокус которой часто пересекался с карьерой ее сестры. По мере того как Ева Кайли продвигалась все выше в политике, группа Made маячила за кулисами", - говорится в статье.

Когда Ева Кайли обратила внимание в Европейском парламенте на такие темы, как искусственный интеллект и блокчейн, Made Group Манталены Кайли создала "некоммерческую инициативу" под названием ELONtech, которая также сосредоточилась на этих областях. ELONtech "был полезным союзником в таких вопросах", причем обе сестры Кайли были полностью вовлечены в это, как и парламентский персонал Евы Кайли. Манталена Кайли занимала должность управляющего директора ELON tech, в то время как Ева Кайли была советником.

Автор отметил, что деятельность ELONtech определена расплывчато. Она позиционирует себя как "обсерваторию" и "платформу" для решения юридических и технологических вопросов. В соответствии с LobbyFacts.eu, она была внесена в Реестр лоббистских организаций ЕС по состоянию на 2020 год, фокусируясь в основном на технологии блокчейн, а потом исчезла из реестра. Веб-сайт ELONtech в конечном итоге тоже исчез, однако до этого оттуда были удалены имена некоторых сотрудников. Когда Манталену Кайли спросили, почему она также удалила свое имя, она ответила, что "ни для кого не секрет", что она управляет ELONtech.

Когда Ева Кайли была арестована в рамках бельгийского расследования дела о коррупции, отмывании денег и преступной организации, Манталена Кайли, чьи активы были заморожены, сказала, что не может поверить обвинениям, учитывая "мораль и личность" ее сестры.

В интервью греческой газете Манталена Кайли заявила, что готова к допросу в Брюсселе.

За последние пять лет сестер часто видели вместе на технологических мероприятиях и они участвовали в проектах друг друга. Лоббистская группа Industry Commons, в правление которой входит Манталена Кайли, описала ее как "главного советника по политике и близкого сотрудника в офисе ее сестры, греческого депутата Евы Кайли", хотя это не подтверждается информацией на странице парламентского профиля Евы Кайли. Описание было удалено с веб-сайта Industry Commons на прошлой неделе.

Манталена Кайли рассказала POLITICO, что она работала у Евы Кайли "помощницей в Афинах" и была зарегистрирована в Греции по специальному контракту, который, по ее словам, был "разрешен для депутатов Европарламента". Манталена Кайли добавила, что она не знает, почему ее имени нет - и никогда не было - в списке советников Евы Кайли на веб-сайте Европейского парламента.

Ева Кайли впервые была избрана в Европейский парламент в 2014 году, входя в Группу социалистов и демократов, и быстро стала известна как влиятельный законодатель по цифровым файлам. В октябре того же года она стала первым вице-президентом Группы Европейского парламента по будущему науки и технологий (STOA), заняв пост председателя в 2017 году - она была первой женщиной, занимавшей эту должность до марта 2022 года.

В то же время, вернувшись в Грецию, адвокат Манталена Кайли готовилась к началу собственного бизнеса. В августе 2017 года компания запустила Made Group, базирующуюся в Афинах "некоммерческую платформу для коммуникационной стратегии, социальных инновационных проектов и творческой синергии". По состоянию на 2021 год Манталена Кайли числилась единственным администратором компании и соучредителем вместе с Матина Канаки, согласно документам, поданным в Афинскую торговую палату. Канаки также работал помощником Евы Кайли в феврале 2020 года.

В ноябре 2022 года Канаки стал менеджером Estate Aria Properties, компании по недвижимости, основанной Евой Кайли и ее партнером Франческо Джорджи. Джорджи, родом из Италии, работает помощником другого депутата Европарламента, Андреа Коццолино. Джорджи также был задержан в рамках продолжающегося расследования по факту получения денег за влияние.

"В беседе с POLITICO Манталена Кайли оспорила степень совпадения между деятельностью Made Group и работой, которую ее сестра проводила в Брюсселе. "У нас были мероприятия, которые явно не соответствовали повестке дня Евы", - сказала она. В ее пресс-релизе говорится, что Made Group "участвовала в различных проектах, программах, исследованиях и мероприятиях в сотрудничестве, на индивидуальной основе с широкой командой непостоянных сотрудников и волонтеров". В пресс-релизе также подчеркивается, что ELONtech "не является юридическим лицом (не компания), и это определенно не НПО, и она не получила ни одного евро финансирования". Никто другой, упомянутый в статье, не ответил на запросы о комментариях к моменту публикации", - заключил автор.