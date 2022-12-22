Переговоры Джейхуна Байрамова с Джозепом Боррелем

22 декабря министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с Верховным представителем Европейского Союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Джозефом Боррелем, передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МИД.

В ходе телефонного разговора были обсуждены текущая ситуация в регионе, события, вызвавшие протесты представителей гражданского общества Азербайджана, миссия ЕС в Армении, а также актуальные вопросы повестки дня сотрудничества между Азербайджаном и ЕС.

Министр Джейхун Байрамов заявил, что причиной законных протестов азербайджанцев, которые мирно проводят демонстрацию на Лачинской дороге, является незаконная эксплуатация месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, экологические проблемы и злоупотребление Лачинской дорогой, которая предназначена только для гуманитарных целей. В связи с этим была подчеркнута важность пресечения противоправной деятельности, противоречащей национальному законодательству Азербайджана.

Министр Джейхун Байрамов также отметил, что утверждения о том, что Лачинская дорога якобы была закрыта Азербайджаном, совершенно необоснованны, по дороге регулярно в течение дня проезжает ряд транспортных средств, и нет никаких препятствий, связанных с завозом товаров для использования местными жителями или оказания необходимых медицинских услуг.

Джозеп Боррель заявил, что нынешняя напряженность в регионе вызывает беспокойство. В связи с этим была подчеркнута важность приверженности существующей мирной повестке дня между двумя странами.

В ходе телефонного разговора состоялся также обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.