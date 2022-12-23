Глава МИД Азербайджана отправился с визитом в Россию

23 декабря министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов отправился с рабочим визитом в Россию.

Как сообщает в пятницу Day.Az, в рамках визита запланирована встреча министра Джейхуна Байрамова с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым.