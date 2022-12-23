https://news.day.az/politics/1522156.html Глава МИД Азербайджана отправился с визитом в Россию
Глава МИД Азербайджана отправился с визитом в Россию
23 декабря министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов отправился с рабочим визитом в Россию.
Как сообщает в пятницу Day.Az, в рамках визита запланирована встреча министра Джейхуна Байрамова с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре