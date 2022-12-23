Армяне обстреляли Кяльбаджар

С 21.20 22 декабря до 04:10 23 декабря подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Йухары Шорджа Басаркечярского района подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенных пунктов Зяйлик, Безирхана и Моллабайрамлы Кяльбаджарского района.

Об этом сообщили Day.Az в Минобороны.

Подразделениями Азербайджанской Армии, дислоцированными в указанных направлениях, были приняты адекватные ответные меры.