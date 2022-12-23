https://news.day.az/politics/1522168.html Армяне обстреляли Кяльбаджар
Армяне обстреляли Кяльбаджар
С 21.20 22 декабря до 04:10 23 декабря подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Йухары Шорджа Басаркечярского района подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенных пунктов Зяйлик, Безирхана и Моллабайрамлы Кяльбаджарского района.
Об этом сообщили Day.Az в Минобороны.
Подразделениями Азербайджанской Армии, дислоцированными в указанных направлениях, были приняты адекватные ответные меры.
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