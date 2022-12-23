Врун Арцрун троллит армян

Казалось, что после 44-дневной войны имя Арцруна Ованнисяна (бывший пресс-секретарь министерства обороны Армении - ред) было чем-то вроде оскорбления. Но этот человек не знает, что такое стыд и делает вид, что ничего не произошло, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

Отметим, что 22 декабря Арцрун Ованнисян сделал пост у себя на странице в Facebook о событиях во время Второй карабахской войны. Публикация вызвала негодование со стороны подписчиков,которые обвинили Ованнисяна в том, что он все 44 дня врал армянскому обществу о ходе боевых действий в Карабахе. Бывший пресс-секретарь минобороны Армении решил ответить одному из них:

"Маис Ваноян, если вы считаете себя обманутым на протяжении 44 дней, то это говорит только о том, что вы сами так хотели. Вам выгодно было быть обманутыми или притворяться таковым. Нечего было обманываться, я неоднократно обращался к этому вопросу, так что писать здесь сейчас не надо".

Армянские СМИ также присоединились к критике вруна Арцруна: "Но теперь вопрос в другом: как это существо получает возможность поступать на должности в армии? Когда же эта злокачественная опухоль исчезнет навсегда из нашей жизни? Когда Арцрун будет жить своей жалкой жизнью в каком-нибудь уголке мира, вдали от наших глаз??", - недоумевают в Ереване.

Напомним, что Арцрун Ованнисян, будучи главой пресс-службы министерства обороны Армении во время Второй Карабахской войны, на протяжении 44 дней рассказывал сказки армянскому народу о том, что якобы Азербайджан "терпит поражение по всем фронтам" и вешал лапшу на уши о "мнимых победах армянской армии".