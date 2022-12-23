Армянам не удастся возобновить грабеж недр Азербайджана

Ни в Совбезе ООН, ни в ЕСПЧ Армения ничего не достигла. Они всего лишь раздувают информационные пузыри. Но у нас нервы крепкие, а позиция и того сильней.

Об этом сказал в беседе с Day.Az политолог, депутат Милли Меджлиса Расим Мусабеков, комментируя эйфорию, которую вызвали у армянской стороны недавние обсуждения мирной акции азербайджанцев на Лачинской дороге в ООН и ЕСПЧ, а также идеи Пашиняна завлечь в Ханкенди миссии международных организаций.

Как отметил наш собеседник, обсуждения в Совбезе ООН никого ни к чему не обязывают. Были высказаны пожелания, озабоченности, прозвучали определенные призывы, но к практической политике они особого отношения не имеют. Само обсуждение проводилось на уровне вторых лиц - большинство членов Совета безопасности были представлены заместителями глав миссий этих стран.

"Ну, и самое главное - все заявления носили "призывный" характер. А устроенный армянской стороной по этому поводу ажиотаж, это всего лишь способ оказать на Азербайджан информационно-дипломатическое давление. Но я не думаю, что какие-то особые дивиденды она из этого извлечет. Не удастся Пашиняну осуществить свои грандиозные планы и по поводу завлечения в Карабах каких-то наблюдательных миссий. Никакие миссии не могут появиться в Азербайджане без согласия Баку. Это аксиома", - сказал азербайджанский депутат.

Что касается "озабоченности" мира продолжающейся уже 12-й день азербайджанской акцией, то, по мнению Мусабекова, протест экологических активистов является самой мягкой формой реакции на разграбление армянами азербайджанских недр, в частности месторождения Гызылбулаг, и на вывоз концентрата в Армению. Если этот очень четкий и серьезный сигнал не дойдет до сепаратистов и Еревана, Варданяна, Араика и прочих, то они должны знать, что у Баку имеются и другие инструменты.

"Хотя признаков этого пока не видно, но я все же надеюсь, что у лидеров сепаратистов хватит ума прислушаться к протестам экоактивистов и добровольно покинуть принадлежащие Азербайджанскому государству месторождения. Сегодня уже можно с полной определенностью говорить о том, что незаконную добычу армянам возобновить не удастся, а для контрабандного вывоза азербайджанского золота в Армению география региона не оставляет никаких возможностей", - подчеркнул Расим Мусабеков.

Лейла Таривердиева