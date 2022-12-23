https://news.day.az/politics/1522225.html А где ты была раньше, Миятович?
А где ты была раньше, Миятович?
Заявление уполномоченного Совета Европы по правам человека Дуни Миятович от 22 декабря относительно ситуации вокруг Лачинской дороги является предвзятым. Об этом говорится в сообщении МИД Азербайджана, передает в пятницу Day.Az.
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