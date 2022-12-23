Армения, полностью обязанная России своим существованием, вновь обиделась на Москву на фоне мирной акции протеста азербайджанских активистов в Лачинском коридоре. По традиции, обвиняя всех в смертных грехах, кроме самих себя, армяне обрушились с новой волной критики в адрес РФ, а официальный Ереван вовсе осмелился заявить, что российские миротворцы не выполняют своих обязательств.

"Российские миротворцы не выполняют свои обязательства по контролю за Лачинским коридором", - считает Никол Пашинян. Соответствующее заявление он сделал на заседании правительства.

Ответ из Москвы не заставил себя ждать. Многие российские эксперты и политики почти сразу отреагировали на обвинение. Даже отличающийся обычно проармянской позицией пропагандист Владимир Соловьев взял и репостнул в своем телеграм-канале мнение "Кремлевской прачки", которая назвала Армению "банановой республикой".

Армяне, конечно же, обиделись и в Сети с новой силой началась антироссийская истерия и русофобские лозунги. Давно мы не видели столько мата, но давайте разберемся, на самом ли деле Армения является банановой республикой.

Начнем с самого термина и что он означает.

Банановая республика - термин, использовавшийся для обозначения стран Латинской Америки, в которых присутствовала политическая нестабильность совместно с зависимостью от ограниченного сельскохозяйственного производства. Основные признаки банановой республики - значительное неравенство в распределении национального продукта, отсталая инфраструктура, образование и экономика, сильная зависимость от иностранного капитала, относительно высокая инфляция, дефицит бюджета и снижающийся курс национальной валюты.

В узком смысле употреблялось в отношении стран Центральной Америки, где на протяжении продолжительного времени американская фруктовая компания "Чикита" (бывшая "Юнайтед фрут компани", она же "Юнайтед Брендс") оказывала и оказывает сильнейшее влияние на экономику и политику стран региона (в частности, организовала несколько военных интервенций, включая вторжение в Гватемалу, и большое число государственных переворотов).[источник не указан 836 дней]

В современном языке выражение "банановая республика" означает страну с продажным правительством, разрушенной экономикой, большим внешним долгом, коррупцией и взяточничеством чиновников, низкой оплатой труда и большим процентом населения живущего за чертой бедности.

То есть, термин на все 100% полностью описывает Республику Армения, тут даже сомнений никаких не может быть. Мы не раз опубликовывали факты международных организаций, в частности ОНН, о том, как в Армении постоянно ухудшается экономика, половина населения живет за чертой бедности, рассказывали о политической нестабильности в стране, которая продолжается более двух лет, потому что местные политики не умеют делать ничего, кроме как обвинять друг-друга в предательстве, чтобы сесть в кресло соперника.

Теперь вопрос - чего обиделись то? Чистейшей воды правда об Армении. Но, правда, как известно, глаза колит. Этим и объясняется поведение.

Обвиняющие Москву в "предательстве" армяне в соцсетях постоянно оскорбляют российских миротворцев и руководство РФ. С момента появления на карте мира третьей "независимой" армянской республики, Россия всегда оказывала помощь этой исскуственно созданной на исконно азербайджанских землях стране. Спустя 30 лет Армения так и не смогла стать самостоятельным государством и полностью зависит от подачек Москвы. А теперь там удивляются, почему их называют банановой республикой. Армяне так и не научились смотреть в зеркало, извлекать уроки.