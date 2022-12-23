https://news.day.az/politics/1522234.html 3 судьи Бакинского апелляционного суда освобождены от должности
3 судьи Бакинского апелляционного суда освобождены от должности
3 судьи Бакинского апелляционного суда были освобождены от должности.
Как передает Day.Az, соответствующий вопрос обсуждался на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.
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