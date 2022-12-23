3 судьи Бакинского апелляционного суда освобождены от должности

3 судьи Бакинского апелляционного суда были освобождены от должности.

Как передает Day.Az, соответствующий вопрос обсуждался на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

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