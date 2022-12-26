Возвращение в Западный Азербайджан: настало время восстановить свою историю

Манипуляции историей для решения политических задач это запрещенный прием. Потому что реальные события, происходившие в прошлом, и то, как они были интерпретированы, это не всегда одно и то же. Скажем даже более конкретно - часто это две большие разницы. С тех пор, как державы поняли, что можно использовать историю как средство, оправдывающее любое зло в процессе достижения цели, история перестала быть наукой. Это оружие, которое только за последние тридцать лет и в одном только нашем регионе уже унесло десятки тысяч жизней. А если окинуть взглядом происходившее с начала прошлого века, то нетрудно увидеть последовательность, с которой территорию, запланированную под будущее государство для армян, очищали от коренного, азербайджанского населения.

История ХХ века это история череды трагедий, задуманных и реализованных в отношении нашего народа. И всегда это зло оправдывалось околоисторическими аргументами, далекими от реалий, но близкими интересам держав и армянства.

24 декабря Президент Ильхам Алиев побывал в офисе Общины Западного Азербайджана. Здание, в котором прежде, до Победы располагалась исполнительная власть города Шуша и Общественное объединение "Возвращение в Карабах", было капитально отремонтировано и передано новым хозяевам - беженцам из Западного Азербайджана. На встрече с членами общины, глава государства заявил, что Западный Азербайджан - наша историческая земля, что подтверждают многочисленные исторические документы и карты. На протяжении веков наш народ шел на большие жертвы, чтобы защитить свои права, чтобы жить на своих исторических землях. Но, несмотря на это, наш народ в разные периоды лишался родных земель. В этом смысле ХХ век принес очень большие трагедии для нашего народа, сказал Президент Азербайджана.

"На этой территории никогда не было Армении. Нынешняя Армения - это наша земля. Когда я говорю об этом каждый раз, мне делают замечание, пытаются сделать замечание, что у меня есть территориальные претензии. Я говорю об этом как об исторической правде. Если кто-то может подтвердить иную версию, то пусть подтвердит", - заявил азербайджанский лидер.

К сожалению, за последние сто лет в Западном Азербайджане были уничтожены все следы, все наследие истинных хозяев этой земли. То же самое было на глазах всего мира и при его молчании сделано армянами в период оккупации в Карабахском регионе и Восточном Зангезуре. Уничтожение наследия азербайджанского народа всегда, и сто лет назад, и в годы оккупации, и сегодня оправдывалось и оправдывается неким "историческим правом" армян.

Кто-то когда в собственных интересах придумал армянскому народу фальшивую историю. Жаль, что последствия этого "творчества" наш регион пожинает до сих пор.

Наш собеседник - азербайджанский политолог и историк, старший научный сотрудник Института права и прав человека Ризван Гусейнов.

Армянам написали историю, оправдывающую творимое ими зло

Президент Ильхам Алиев совершенно прав, говоря, что ХХ век отметился большими трагедиями для азербайджанского народа. То, что наша страна переживает в последние сто лет, а именно, армяно-азербайджанский конфликт, во многом является последствием того, что каких-то 200-250 лет назад определенное европейские политические и религиозные круги начали формировать армянские конгрегации. Через которые была придумана "древняя история Армении" и ее персонажи, заложен нарратив о том, что армяне якобы несли свет науки, государственности и всего хорошего, а потом их соседи, в первую очередь тюрки разрушили их "дневные" государство и культуру. И, соответственно, основной миссией армянского народа является возвращение своих "древних земель" любыми способами, вплоть до физического истребления тех народов, которые якобы "виноваты" в том неприглядном состоянии, в котором армянская община находится сейчас. Очень удобная концепция, когда во всех своих ошибках, грехах и просчетах армянский народ может обвинять соседние народы, не стараясь искать причину в себе. Эта, я бы сказал, иезуитская, сатанинская концепция во многом является причиной конфликтности в нашем регионе. Именно через эту историческую концепцию армянское общество обосновывает все преступления, которые совершает против соседних народов, в первую очередь азербайджанского и турецкого, на земли которых армяне положили глаз. То есть написанная для армян история - это своеобразная индульгенция, заведомо прощающая им все грехи.

Это показывает, насколько важно понимать первопричину конфликта, а не только его последствия, на чем, к сожалению, наши СМИ сосредоточены. Без выявления первопричин, мы не сможем остановить этот бесконечный цикл конфликтов. Поэтому много внимания, считаю, нужно уделять историческим вопросам, истокам, историографии.

Уступать армянам нас учили в школе

Есть такое интересное выражение: историю будущего пишут историки, описывающие прошлое. Может, тут есть и доля юмора, но, в принципе, так оно и есть. Образы нашего будущего, того, каким оно будет, во многом исходит из того, что нам преподают в школах и вузах. И не только. Мы знаем, что родители, семья воспринимают эти концепции, которые исходят из учебников, и так из поколения в поколение могут передаваться не всегда позитивные клише, которые влияют на формирование нашего будущего, и порой негативно.

В последние два столетия мы формируемся в соответствии с евроцентристской концепцией взглядов на мир. Это целая система философских взглядов, внутри которой нам, тюркским народам, мусульманам, выделено не лучшее место. И практические весь этот период нас заставляли усваивать этот подход, взгляды вовсе не дружественных нам стран и политических центров навязывались нам через историографию. В этой концепции армянам предоставлялось преимущество как якобы древнему народу и так далее. А мы представлялись как некий негативный элемент, который надо подгонять под стандарты, которые доминировали у нас и в царско-русский период, когда нам навязывалась определенная историография, чуждая нам. И особенно в советский период, когда посредством всеобщего среднего и высшего образования и соответствующей идеологической работы среди масс, четко сформировались те клише, в рамках которых почему-то считалось, что мы обязаны уступать армянской стороне во всем. И земли мы обязаны им уступать, и природные ресурсы, и содержать армянское население, а потом и Армянскую ССР, относиться с пониманием к армянским капризам и так далее.

Более того, если мы несли урон, потери, если азербайджанцев изгоняли из Армении и Карабаха, это представлялось как нормальная ситуация, мол, "великий армянский народ" восстанавливает свои права. И какая разница, сколько людей стали жертвами этнических чисток, главное - восторжествовала так называемая справедливость, которая всеми воспринималась как таковая.

Как минимум с IXX века, с приходом в регион России на нас началось постепенное давление, выдавливание азербайджанцев со своих земель, куда заселялись армяне. А XX век ознаменовался уже агрессивными действиями по истреблению азербайджанцев, изгнанию их с земель своих предков и четкому обоснованию этих преступлений какими-то историческими надуманными нарративами.

Не одно поколение нашего общества получало образование в рамках этих нарративов, которыми наша история либо искажалась, либо скрывалась, и где мы всегда выступали виновной стороной.

Нужно все менять. Как это сделать?

За годы независимости была проделана определенная работа по развенчанию этих мифов. Но вот чего не было сделано - не было разработано концепта. Любая деятельность, например, создание автомобиля, предполагает первоначальное создание концепта, разработку стратегического видения того, зачем я это делаю. Внутри концепта содержится планирование всех этапов, учет всех проблем, подсчет своих ресурсов, возможностей и определение перспектив. Создание концепта - это коллективный труд, требующий немалого времени, участия ученых, экспертов, специалистов. Только после того, как выработан жизнеустойчивый концепт, после того, как он опробирован, можно его заполнять этапами. Любая деятельность такого рода должна начинаться с разработки концепции. Например, выступая в офисе Общины Западного Азербайджана, глава государства подчеркнул, что необходимо совместными усилиями разработать Концепцию возвращения в Западный Азербайджан.

Того же самого требует и процесс возвращения Азербайджану его реальной истории.

Такой концепт не был разработан, и в итоге у нас каждый научный центр, институт, организация, даже каждый ученый и исследователь, который считает важным вкладывать силы в создание нового исторического концепта, делает это, исходя из своих убеждений, знаний, кругозора. То есть каждый делает это так, как видит. В итоге получается хаос, борьба идей, и наблюдатель, читатель, простой гражданин не может понять, где ему искать опору для формирования будущего. Нет общего видения, и просто чудо, что в этом хаосе мы развиваемся и движемся вперед. Но, по большому счету, концептуально проблемы не решаются и часто мы с ними сталкиваемся.

После возобновления армяно-азербайджанского конфликта в конце 80-х годов прошлого столетия, когда мы столкнулись с идеологической, а потом и прямой армянской агрессией, появился определенный нарратив, мы выработали ответную реакцию. Однако после успешной 44-дневгной Отечественной войны, освобождения наших территорий и разгрома армянской армии, стало ясно, что та концепция, которую мы использовали в предыдущие тридцать лет, во многом нежизнеспособна в новых реалиях. Поскольку у нас не было концептуального взгляда на сотню лет вперед, сейчас необходим пересмотр и отход от некоторых нарративов, где мы постоянно себя представляем как пострадавшую сторону, которая пытается что-то кому-то доказать. Весь этот инструментарий уже не работает и частично нас приводит к манере поведения армян - демонстрации себя жертвой. Но если армянской стороне это разрешено, евроцентристская политическая концепция Запада и России предусматривает, что армяне должны всегда жаловаться, и этим обосновываются жесткие действия, то по отношению к нам жалости нет. От слова "совсем".

Приходится констатировать, что из-за отсутствия концептуального видения новых реалий, образовавшихся после войны 2020 года, наша академическая наука, система образования не выработали новых подходов. В итоге в школах механически идет преподавание тех исторических взглядов и событий, которые не учитывают новых реалий. Во многом виновата не школа и не школьная программа, а то, что нет разработанного общенационального концепта, на основе которого затем могут проводиться исследования, составляться учебники и методические пособия. Основная проблема в этом.

История переписана вдоль и поперек. И не только наша

Считаю, что нам нужно самим искать и работать с источниками, а не брать готовые выкладки и переводы, где нет основной сути, либо она искажена. Конечно же, надо знакомиться с тем, что наработала академическая наука, в том числе европейская, российская тюркология, кавказоведение, востоковедение. Но версии переводов древних, средневековых источников разнятся. Существует множество различных рукописей одних и тех же трудов, иногда десятки и сотни, которые могут диаметрально противоречить друг другу, даже если у них один автор и одно название. Переиначивание рукописей и изменение их сути началось не сегодня, тем же самым занимались и в средние века. Каждая политическая школа в Европе или России выбирала то, что ей нужно и выгодно и пыталась подтянуть исторические источники под те идеологические постулаты, которые разрабатывала. Поэтому очень важно для специалистов разбираться, в чем разница между версиями одних и тех же авторов и источников. Самое главное, есть огромный пласт, в первую очередь исламских источников, которые вообще не поднимаются, не изучаются. Очень много источников мы можем поднять и изучить. В соседней Грузии, например, имеется богатый архив источников, в Турции, Иране, в Египте и так далее.

Поскольку основная наша история традиционно связана с Востоком, с мусульманским, тюркским миром, нужно делать упор на источниках, относящихся к ним, а не употреблять то, что интерпретировали европейцы относительно взглядов на востоковедение, тюркологию, ислам и Кавказ. Для этого нужны специалисты, а специалистов необходимо готовить. Это долгий трудоемкий процесс, который нужно было начинать еще вчера. Остается надеяться, что когда-нибудь концепт будет разработан и будет сделано все необходимое - от подготовки специалистов до написания учебников. Это длинный путь. Но его нужно пройти.

Лейла Таривердиева