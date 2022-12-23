Омбудсмен Азербайджана раскритиковала заявление Дуни Миятович

Уполномоченный по правам человека (Омбудсмен) Азербайджанской Республики Сабина Алиева прокомментировала заявление комиссара Совета Европы по правам человека Дуни Миятович.

Как сообщили Day.Az в Аппарате омбудсмена, заявление комиссара Совета Европы по правам человека Дуни Миятович в связи с мирной акцией, проведенной представителями институтов гражданского общества в районе дороги Ханкенди-Лачин, вызывает сожаление:

"Комиссар не отреагировала на наши неоднократные обращения по поводу нарушений прав человека, совершенных военно-политическим руководством Армении, а также по поводу того, что мины, установленные во время оккупации и в послевоенный период, представляют серьезную угрозу для жизни людей. Считаю предвзятым подходом ее необоснованные высказывания по поводу акции против экологического террора, проводимой людьми, используя свои права, утвержденные национальным законодательством Азербайджанской Республики и Европейской конвенцией по правам человека, и призываю ее занять нейтральную позицию в этом вопросе".