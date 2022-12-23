Проживающие в Техасе азербайджанцы поддержали акцию протеста на дороге Шуша-Ханкенди

Члены Азербайджано-американского интеграционного центра, действующего в штате Техас, заявили о поддержке акции протеста, проводимой азербайджанскими экоактивистами на дороге Шуша-Ханкенди, временно контролируемой российскими миротворцами, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Государственный комитет по работе с диаспорой Азербайджана.

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