https://news.day.az/politics/1522324.html Проживающие в Техасе азербайджанцы поддержали акцию протеста на дороге Шуша-Ханкенди - ФОТО
Проживающие в Техасе азербайджанцы поддержали акцию протеста на дороге Шуша-Ханкенди - ФОТО
Члены Азербайджано-американского интеграционного центра, действующего в штате Техас, заявили о поддержке акции протеста, проводимой азербайджанскими экоактивистами на дороге Шуша-Ханкенди, временно контролируемой российскими миротворцами, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Государственный комитет по работе с диаспорой Азербайджана.
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