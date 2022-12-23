Главы МИД Азербайджана и России обсудят ряд вопросов на начало 2023 г

Главы МИД Азербайджана и России обсудят ряд вопросов на начало 2023 года.

Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом сказал сегодня находящийся с визитом в Москве глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым.

"Мы договаривались в том числе обсудить широкую повестку азербайджано-российских отношений. Но я думаю это в том числе хорошая возможность вторую часть запланированного на 23 декабря программу выполнить. Я думаю, что у нас будут сегодня хорошие, плодотворные обсуждения, сможем подвести итоги юбилейного года в наших отношениях и также обсудить ряд вопросов на начало 2023 года", - сказал он.