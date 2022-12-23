https://news.day.az/politics/1522344.html Обнародована дата очередного заседания парламента Азербайджана
Обнародована дата очередного заседания парламента Азербайджана
Очередное заседание Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана состоится 27 декабря.
Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса сказала председатель парламента Сахиба Гафарова.
Отметим, что в повестку сегодняшнего заседания парламента вошли 50 вопросов.
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