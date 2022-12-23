Обнародована дата очередного заседания парламента Азербайджана

Очередное заседание Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана состоится 27 декабря.

Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса сказала председатель парламента Сахиба Гафарова.

Отметим, что в повестку сегодняшнего заседания парламента вошли 50 вопросов.