В последний момент армянские коллеги отказались приехать в Москву

Мы договорились провести на нашей территории встречу министров иностранных дел Азербайджана и Армении для продолжения дискуссии по мирному договору, мы готовились к этому мероприятию, но, к сожалению, в последний момент наши армянские коллеги отказались приехать в Москву, объяснив это ситуацией на земле.

Как сообщает Day.Az, об этом сказал в пятницу глава МИД России Сергей Лавров в ходе встречи с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым в Москве.

"Жаль, что такая возможность была упущена. Тем не менее, мы сегодня с вами с удовольствием обсудим задачи, которые стоят перед нашими странами в соответствии с решениями президентов двух стран и премьер-министра Армении. Четыре трехсторонних заявлений были одобрены, работа по ним идет, но, конечно, хотелось бы ее ускорить. Какие бы не возникали вопросы на земле, я убежден, что тем более нужно регулярно встречаться, договариваться, укреплять доверие и создавать почву для того, чтобы те вопросы были урегулированы", - сказал он.