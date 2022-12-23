Армянин Мирзоян чуть не вызвал дипломатический скандал между Россией и Казахстаном

Автор: Зульфугар Ибрагимов

Называющий себя российским политологом Геворг Мирзорян вогнал в шок участников ток-шоу "Место встречи" на НТВ. Во время очередного шельмования Украины он вдруг выступил с неожиданным и совершенно не в тему предложением "прищучить казахов за их позицию". "Прищучить казахов" армянский политолог предложил, нафантазировав ситуацию с ударами по РФ из Северного Казахстана и почти в нее сам поверив. Как могла вообще родиться в голове Мирзояна подобная идея, это другой вопрос. Интересна реакция других участников, которые буквально вздрогнули от перспективы "прищучить" Казахстан. Ведь "стратег" Мирзоян своим заявлением фактически подставил Россию и под столкновение с Казахстаном, и под очередную порцию международной критики. Вырезка с его безумным предложением уже гуляет в соцсетях и обязательно будет подшита в "дело" против его страны.

Сказав такое, Мирзоян немедленно попал под огонь, открытый по нему публицистом и политологом Максимом Юсиным, известным армянофилом, немного прозревшим после 44-дневной войны. Оказавшись под градом критики, Мирзоян съежился, глазки забегами, и, следуя древней национальной привычке, он начал лепетать, что не говорил этого.

Мы, в принципе, не удивлены. За последнюю неделю нас уже "бомбили", "гнали пинками", нам все "показали", так что казахи не будут одиноки, когда Геворг Мирзоян отправится осуществлять свою грандиозную идею. Российским медиа хотелось бы посоветовать, учитывая законы военного времени, ограничить доступ к эфиру провокаторам, которые могут в скором времени оставить Россию не то что без друзей и партнеров, но вообще окружить ее одними врагами. И не забывать, что все эти ток-шоу, может, и предназначены только для вдохновения россиян, но существует такая вещь как Интернет и кабельное телевидение. Мирзояна в Казахстане, однозначно, уже услышали.