Лавров о процессе делимитации границы между Азербайджаном и Арменией

Необходим скорейший запуск процесса делимитации границы между Азербайджаном и Арменией.

Как передает Day.Az, об этом сказал глава МИД России Сергей Лавров во время переговоров с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

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