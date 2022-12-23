https://news.day.az/politics/1522394.html Лавров о процессе делимитации границы между Азербайджаном и Арменией
Лавров о процессе делимитации границы между Азербайджаном и Арменией
Необходим скорейший запуск процесса делимитации границы между Азербайджаном и Арменией.
Как передает Day.Az, об этом сказал глава МИД России Сергей Лавров во время переговоров с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.
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