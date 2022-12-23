https://news.day.az/politics/1522396.html Лавров о трехсторонней встрече глав МИД Азербайджана, России и Армении
Лавров о трехсторонней встрече глав МИД Азербайджана, России и Армении
Не снимаем с повестки дня трехстороннюю встречу глав МИД Азербайджана, России и Армении.
Как передает Day.Az, об этом сказал глава МИД России Сергей Лавров во время переговоров с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.
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