Растет гражданская поддержка акции на Лачинской дороге - ФОТО
Продолжается акция, проводимая на дороге Ханкенди-Лачин с целью пресечения незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, разрешения проведения мониторинга месторождений.
Как передает Day.Az, об этом сообщает в пятницу командированный в Шушу корреспондент Trend.
23 декабря во второй половине дня к акции присоединились около 20 человек из нескольких неправительственных и волонтерских организаций.
В настоящее время они скандируют лозунги о необходимости проведения первичного мониторинга экологической катастрофы и других осложнений, связанных с незаконной эксплуатацией месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана. Активность участников акции показывает, что они не покинут территорию до тех пор, пока их требования не будут выполнены.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре