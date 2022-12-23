Растет гражданская поддержка акции на Лачинской дороге

Продолжается акция, проводимая на дороге Ханкенди-Лачин с целью пресечения незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, разрешения проведения мониторинга месторождений.

Как передает Day.Az, об этом сообщает в пятницу командированный в Шушу корреспондент Trend.

23 декабря во второй половине дня к акции присоединились около 20 человек из нескольких неправительственных и волонтерских организаций.

В настоящее время они скандируют лозунги о необходимости проведения первичного мониторинга экологической катастрофы и других осложнений, связанных с незаконной эксплуатацией месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана. Активность участников акции показывает, что они не покинут территорию до тех пор, пока их требования не будут выполнены.