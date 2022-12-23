Лавров обвинил армян в срыве договоренности об экологическом мониторинге

Договоренность об экологическом мониторинге была сорвана не по вине Азербайджана или России.

Как передает Day.Az, об этом сказал глава МИД России Сергей Лавров во время переговоров с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

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