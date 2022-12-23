Все рудники в зоне ответственности миротворцев должны перейти под контроль Азербайджана

Все функционирующие рудники на территории так называемой "нкр" должны перейти под управление азербайджанских компаний.

Как передает Day.Az, об этом в своем Телеграм-канале написал политический аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко, предполагая, как решить нынешнюю ситуацию в Лачинском коридоре.

Как пишет эксперт, армянским рабочим, занятым на рудниках, необходимо оформлять трудовые соглашения с новыми собственниками на основе азербайджанского законодательства. По мнению Коротченко, заработную плату они должны получать в манатах, которые станут единственно законным средством расчетов в Карабахе, а все налоги с горнодобывающих компаний, ведущих деятельность в Карабахе, и установленные Налоговым кодексом Азербайджана налоги и вычеты с армянских рабочих нужно зачислять в бюджет Азербайджана.

По его словам, необходимо обеспечить режим безопасности функционирования азербайджанских горнодобывающих компаний на контролируемой сепаратистами территории путем взятия под охрану районов разработки и добычи природных ископаемых силами МВД Азербайджана. С привлечением зарубежных аудиторских и юридических компаний важно определить размер экологического и экономического ущерба, нанесенного Азербайджану, с выплатой соответствующих компенсаций за счет бюджета Армении, считает главный редактор "Национальной обороны".