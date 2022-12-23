https://news.day.az/politics/1522473.html Тофиг Ягублу привлечен к административной ответственности
Тофиг Ягублу привлечен к административной ответственности
Член партии "Мусават" Тофиг Ягублу привлечен к административной ответственности.
Как сообщает в пятницу Day.Az, в отношении него составлен и направлен в суд для рассмотрения административный протокол по статье 510 (мелкое хулиганство) Кодекса об административных правонарушениях.
Решение суда было оглашено на заседании под председательством судьи Медины Багировой в Сабаильском районном суде.
Согласно решению, Ягублу получил 30 суток административного ареста.
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