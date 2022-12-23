Член партии "Мусават" Тофиг Ягублу привлечен к административной ответственности.

Как сообщает в пятницу Day.Az, в отношении него составлен и направлен в суд для рассмотрения административный протокол по статье 510 (мелкое хулиганство) Кодекса об административных правонарушениях.

Решение суда было оглашено на заседании под председательством судьи Медины Багировой в Сабаильском районном суде.

Согласно решению, Ягублу получил 30 суток административного ареста.