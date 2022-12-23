Армянские военные маскируются под "активистов" и угрожают азербайджанцам

На дороге Шуша-Ханкенди почти 2 недели продолжается акция протеста представителей азербайджанской общественности и экологов. Нелегальный бизнес Рубена Варданяна заторможен, что вызывает приступы невроза у него и его подельников.

В частности, сегодня сепаратисты попытались совершить провокацию в отношении мирно протестующих азербайджанцев. Представившись "простыми жителями", группа направилась в сторону проведения акции, где намеревались устроить скандал со своими, как они выразились, "предъявами". Но их остановили российские миротворцы и провокаторы не смогли добиться поставленной цели.

Тем не менее, позже по армянским телеграм-каналам стало распространяться видео, на которой некая армянка заявила, что если завтра до 15:00 не будет открыта дорога, сепаратисты полезут на Шушинские горы.

Как выяснили азербайджанские СМИ, сепаратисткой оказалась некая Сосэ Баласанян, которая служит или служила в ВС Армении. То есть, к мирной акции азербайджанцев шли армянские военные, замаскированные под "активистов".

В таком случае заявление Баласанян является ничем иным, как угрозой и анонсом возможной диверсии.

Очевидно, что преступник Варданян готов решить свою проблему любым возможным способом. Но не стоит забывать, что бывает с диверсантами. Вторая Карабахская война и ее итоги это прекрасно показали. Они либо направились на тот свет, либо были задержаны. Ереван до сих пор умоляет, пытается выпросить на свободу оставшихся в живых военных преступников, которые приговорены к тюремного сроку в Баку.

"Железный кулак" победоносной азербайджанской армии все еще находится на месте и готов отразить любую провокацию против наших городов, сел, граждан и военных.

Надеемся, что российский миротворческий контенгент осведомлен о том, что за сомнительные личности сегодня пытались пробраться к мирной акции и примет адекватные меры, чтобы армянские диверсанты, прикрывающиеся "активистами" не смогли это сделать вновь.