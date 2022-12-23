Под руководством Президента Ильхама Алиева Азербайджан обеспечивает процветание и безопасность на всем Южном Кавказе

Азербайджан под руководством Президента Ильхама Алиева освободил свои земли от оккупации, тем самым проложив путь к процветающему и безопасному будущему всего региона Южного Кавказа.

Об этом сказал Day.Az экс-генеральный директор ISESCO, член Международного центра Низами Гянджеви Абдулазиз бин Осман аль-Тувейджри.

"Президент Ильхам Алиев является одним из уважаемых мировых лидеров, упорно работающих во имя обеспечения мира и безопасности во всем мире. После освобождения оккупированных земель Азербайджана появился шанс на установление мира и процветания в регионе, к чему призывал и призывает Президент Ильхам Алиев. Реализация крупномасштабных проектов в Карабахе и Восточном Зангезуре приведет к процветанию этого региона, принесет пользу и соседним странам", - сказал он.

По словам аль-Тувейджри, в мире, превратившемся в своего рода глобальную деревню, каждая часть которой не может жить в изоляции, только мудрое руководство может привнести конструктивные идеи и инициативы, что и делает Президент Ильхам Алиев.

Бывший генеральный директор ISESCO отметил, что Азербайджан - стабильная и надежная страна, которая обладает большим потенциалом и природными ресурсами, в том числе и нефтегазовыми. "Сегодня Европа может рассчитывать на бесперебойную поставку нефти и газа из Азербайджана. В мире, полном конфликтов и разногласий, Азербайджан ведет рациональную политику, в том числе и с точки зрения обеспечения Европы энергоресурсами. Эта политика Азербайджана свидетельствует о наличии в стране эффективного и мудрого руководства", - сказал аль-Тувейджри.

Он также отметил, что Международный центр Низами Гянджеви достиг высокого авторитета и успеха благодаря постоянной большой поддержке Президента Ильхама Алиева, что редко встречается в современном мире. "Я один из многих членов Центра, которые являются свидетелями этого. Международный центр Низами Гянджеви является "мягкой силой", которая отражает положительный образ Азербайджана в мире и показывает, что наша культура гуманна, миролюбива и открыта для всех культур и религий и способствует диалогу и сближению между всеми людьми в мире", - сказал аль-Тувейджри.