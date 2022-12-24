Кямаледдин Гафаров: Президент Ильхам Алиев вернул нашему народу решимость к победе

"15 октября 2003 года азербайджанский народ сделал исторический выбор, проголосовав за продолжение политики Гейдара Алиева, сохранение стабильности и обеспечение динамичного развития в нашей стране. Великий лидер Гейдар Алиев в своем обращении к азербайджанскому народу 10 января 2003 года сказал: "Обращаюсь к вам, моим соотечественникам, и призываю на предстоящих президентских выборах поддержать кандидата в президенты, моего политического преемника, первого заместителя председателя партии "Ени Азербайджан" Ильхама Алиева. Он является высокоинтеллектуальной, энергичной и инициативной личностью с прагматичным мышлением, прекрасно разбирающейся в современной мировой политике и экономике. Уверяю вас, что и Ильхам Алиев, и партия "Ени Азербайджан" и впредь будут объединять вокруг себя самых достойных сынов нашего народа и сделают многое для развития Азербайджанского государства и процветания нашего народа. Верю, что с вашей помощью и при вашей поддержке Ильхам Алиев сможет завершить судьбоносные вопросы, планы, работы, которые мне не удалось довести до конца. Я верю ему как самому себе и возлагаю большие надежды на его будущее". Этот исторический призыв был, по сути, призывом, решавшим дальнейшую судьбу государства и народа Азербайджана. Наш народ по достоинству оценил этот призыв и доверил свою дальнейшую судьбу г-ну Ильхаму Алиеву, достойнейшему последователю Общенационального лидера". Об этом депутат Милли Меджлиса Кямаледдин Гафаров заявил СМИ страны.

Депутат отметил, что Президенту Ильхаму Алиеву удалось сформировать уникальную модель политической системы страны, способную отвечать новым, современным вызовам и требованиям: "Президент Азербайджана Ильхам Алиев привнес в политическую систему Азербайджана модель рационального политического поведения, образец политической деятельности, опирающейся на политический реализм и основанной на логических суждениях и аналитическом анализе, служащей прогрессивным, позитивным, национальным целям. Своей деятельностью и поведением глава государства привнес в общественную жизнь и политическую систему страны политическую культуру, политические моральные стандарты, соответствующие нашей национальной нравственности, и образцы национальной политической этики. В основе больших успехов и блестящих побед, достигнутых Азербайджаном в последние годы, лежали понятия национальной гордости и достоинства. Президент Ильхам Алиев вернул нашему народу решимость к победе. Проводимая Президентом Ильхамом Алиевым политика послужила укреплению современного Азербайджана, защите наших национальных и нравственных ценностей на самом высоком уровне, и за короткое время наша страна была признана в мире как место толерантности, место межкультурного и межцивилизационного диалога.

К.Гафаров подчеркнул, что проводимая Президентом Ильхамом Алиевым политика сочетает в себе такие факторы, как приверженность демократическим ценностям, здоровое сотрудничество и политический диалог. "Реформы, проводимые Президентом страны г-ном Ильхамом Алиевым, обеспечили устойчивое развитие Азербайджана. Быстро меняющиеся реалии и постоянно обновляемые объективные факторы в современном мире, в том числе и в нашей стране, обусловливают необходимость непрерывных реформ. Реформы, инициированные главой государства, после последних президентских и парламентских выборов вступили в нашей стране на новый этап. Этот прогрессивный процесс и сейчас решительно продолжается под руководством Президента Ильхама Алиева. Реформы, служащие формированию надежных общественных отношений, выступают главным компонентом формирующейся политической конфигурации. В частности, развитие в стране отношений власти и оппозиции на здоровой основе является одним из основных показателей, характеризующих государственную политику, проводимую под руководством Президента Ильхама Алиева. Проводимые по непосредственному поручению главы нашего государства регулярные встречи с руководителями всех действующих в республике политических партий независимо от количества членов, степени охвата на территории страны, политического веса и других факторов, стали положительным опытом, служащим диверсификации демократических традиций", - отметил он.

Депутат отметил, что Президент Ильхам Алиев умело сорвал направленные против нашей страны коварные планы кучки антиазербайджанских сил: "Фундаментальные знания г-на Ильхама Алиева в области международных отношений стали истинным заслоном для разрушительных планов, подготовленных и планирующихся применить против нашей страны исламофобскими кругами и антиазербайджанскими центрами в мире. Благодаря своей решительности, дипломатическому искусству и политической воле глава нашего государства сорвал план "управляемого хаоса", который наши враги хотели создать в Азербайджане. Он избавил страну от этнических, политических и идеологических конфликтов, рассчитанных на раздор среди нашего народа. Одной из величайших заслуг нашего уважаемого Президента стало то, что он умело предотвратил осуществление в Азербайджане политики "лишения руководства, лишения идеологии и денационализации", успешно проводимой вражескими силами во многих мусульманских странах Востока. Этой атаке Президент Азербайджана противопоставил продуманные с ювелирной точностью до всех деталей факторы национального патриотизма, национальной морали и национальной гордости. Разумеется, наивысшим торжеством политики, проводимой Президентом страны, Главнокомандующим Вооруженными силами г-ном Ильхамом Алиевым, является восстановление территориальной целостности Азербайджан в результате Второй Карабахской войны, которую страна вела в сентябре-ноябре 2020 года и завершила исторической победой. Прекратив 30-летнюю тоску народа и томление по исконным землям, глава нашего государства исполнил самое крупное завещание Великого лидера Гейдара Алиева".