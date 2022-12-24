Лидеры стран ЕС относятся с особым уважением и вниманием к Азербайджану и Президенту Ильхаму Алиеву

Источник: Агентство международной информации Trend

Европейский Союз и его лидеры относятся к Азербайджану и Президенту Ильхаму Алиеву с особым уважением и вниманием. Об этом сказал в субботу Trend бывший премьер-министр Бельгии, член Международного Центра Низами Гянджеви Ив Летерм, передает Day.Az.

"Президент Ильхам Алиев продемонстрировал готовность предоставить населению армянского происхождения, проживающему в Карабахе, беспрецедентные возможности для получения выгод от прогресса и процветания региона. Я недавно посетил Азербайджан и был впечатлен скоростью и объемом инвестиций в инфраструктуру, образование, безопасность, социальные услуги и экономическое развитие. Углубление и укрепление взаимодействия с Азербайджаном отвечает интересам Европейского Союза. В экономической сфере еще множество возможностей для сотрудничества ЕС с азербайджанскими партнерами, в частности, в инвестировании в диверсификацию экономики и промышленности страны", - сказал он.

Летерм убежден, что Азербайджан также имеет потенциал стать одним из транспортных и коммуникационных узлов между Востоком и Западом.

"Азербайджан находится в критическом регионе Евразии и играет стабилизирующую роль в мире, полном напряженности и антагонизма. Азербайджан обладает важным и не до конца реализованным экономическим потенциалом. Безопасность, надежность и хорошая инфраструктура с особым вниманием к мультимодальным перевозкам и инвестициям в ИКТ являются ключом к использованию всех возможностей географических активов, которые Азербайджан предлагает европейским и азиатским компаниям и инвесторам. Я убежден, что политика и усилия, которые осуществляются в настоящее время, окажутся очень полезными для нынешнего и будущих поколений Азербайджана и всего Кавказского региона", - отметил бывший премьер-министр Бельгии.

Как член Международного Центра Низами Гянджеви, Летерм также поблагодарил Президента Ильхама Алиева за постоянную поддержку и приверженность работе Центра.