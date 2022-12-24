Рубен Варданян в качестве нового собственного корреспондента РБК в Азербайджане

Телеканал РБК, управляемый подружкой Маргариты Симоньян, известен своей проармянской позицией. Во время Второй карабахской войны РБК практически с самого первого дня боевых действий занял проармянскую позицию. Понять логику руководства телеканала довольно сложно. Либо РБК намеревался целенаправленно испортить отношения между Россией и Азербайджаном, либо (что более вероятно) отрабатывал подачки армянской диаспоры РФ.

А в настоящее время телеканал РБК получает еженедельные отчёты от собственного корреспондента в Азербайджане Рубена Варданяна, который докладывает происходящие в регионе события в прямом эфире. Нуждающийся в шампуне Варданян с перекошенным одутловатым от нервов лицом выдавливает из себя оправдания одно глупее другого. Засланец Москвы и преступник Варданян выглядит очень жалким и напоминает психического кашкалдака.

Глядя на всю эту забавную историю, хочется сказать Пашиняну, который пока ещё находится в должности премьер-министра Армении: "Тебе же по хорошему говорят, давай до свидания. Неужели ты думаешь, что один плохо пахнущий человек может помешать серьезным геополитическим процессам?"

А что касается канала РБК, то глядя на то, как они комментируют геополитические процессы, то ли там дебилы работают, не мыслящие в проблемах о которых говорят, то ли враги. Журналисты РБК словно подыгрывают Варданяну, задавая ему наводящие вопросы. Цель же всей этой вакханалии - вешать лапшу на уши и дезориентировать российскую аудиторию о происходящих в регионе процессах.